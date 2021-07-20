AMD готовит Radeon RX 6600 к релизу в августе

Мы уже некоторое время ждали ответа AMD на релиз GeForce RTX 3060 и RTX 3060 Ti от NVIDIA и наконец-то у нас есть слухи о дате выпуска новинки, которых мы с нетерпением ждем. Источники издания Fudzilla указывают дату выпуска Radeon RX 6600 и RX 6600 XT на 11 августа, а это значит, что вам лучше начать экономить свои деньги, если вы ждали появления нового графического процессора. Исторически сложилось так, что видеокарты AMD попадают на полки в течение пары недель после анонса, поэтому вам не следует слишком долго ждать, чтобы получить в свои руки 6600, если в информации инсайдеров есть хоть доля правды. Источник Fudzilla также говорит, что карт должно быть много, но не уточняет, как AMD планирует избежать проблем со стандартными поставками, с которыми сталкиваются все остальные графические карты, выпущенные в последнее время.

Это будет особенно сложно и для этих графических процессоров начального уровня, так как ориентация на более популярный рынок бюджетных игровых ПК обязательно вызовет серьезную нагрузку на цепочку поставок. Новых подробностей, касающихся MSRP RX 6600 или RX 6600 XT, нет, но мы ожидаем, что розничные цены будут примерно такими же, как у RTX 3060 (за 329 долларов) и RTX 3060 Ti (за 399 долларов). В настоящее время самой дешевой картой AMD Big Navi является RX 6700 XT за 479 долларов, поэтому маловероятно, что какая-либо видеокарта будет стоить дороже 400 долларов. Впрочем, ожидать релиз по рекомендованной стоимости всё равно не стоит.