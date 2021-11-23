AMD готовит две новые доступные видеокарты

Однако, если AMD использует быструю память GDDR6 с определённым объёмом Infinity Cache, то предлагаемая пропускная способность должна быть разумной. Да, это далеко не идеальная видеокарта, но на текущем рынке графических процессоров любой доступный вариант для обычных геймеров будет настоящим подарком. Если слухи верны, эти видеокарты, безусловно, не будут мощными игровыми решениями, но, учитывая текущие цены на более мощные графические процессоры, они будут пользоваться спросом среди геймеров, которые хотят играть в видеоигры в Full HD разрешении, например. Более того, старые игры должны работать без проблем с высокой частотой кадров, плюс популярные киберспортивные и MOBA-игры также должны работать без просадки частоты кадров. А многим геймерам этого будет более чем достаточно.