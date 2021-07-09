AMD готовит к релизу RX 6600 и RX 6600 XT

Мы ожидали услышать официальное объявление от AMD о своих будущих бюджетных видеокартах RX 6600 и RX 6600 XT несколько недель назад, сразу после того, как новинки были замечены в списках регистраторов — обычно это делается сразу перед началом продаж. А сейчас стало ясно, что AMD всё же вскоре представит эти видеокарты, чтобы конкурировать с новинками RTX 3060 и 3060 Ti. Дело в том, что ОЕМ-производитель Powercolor разместил обе видеокарты нового поколения на своём официальном сайте. То есть, фактически, данные видеокарты официально представили. Это было довольно быстро явно ошибкой, поскольку Powercolor быстро удалила все упоминания новых видеокарт со своего сайта — но не раньше, чем информационное издание Videocardz сделало несколько скриншотов страницы с описанием свежих новинок. Стоит отметить, что на официальном сайте не было никаких характеристик новых видеокарт, так что потенциальный покупатель пока что ничего о новинке не узнает.

С другой стороны, по слухам, модель без XT и с XT в названии будут содержать 1792 и 2048 потоковых процессоров соответственно, в то время как обе видеокарты будут использовать 8 ГБ видеопамяти GDDR6. Это меньше, чем 12 ГБ GDDR6, которые есть в RX 6700 XT, но именно столько памяти пользователь получает в видеокарте RTX 3060 Ti от NVIDIA, чего по-прежнему достаточно для игр с разрешением 1440p. Мы ожидаем, что цены на новинки будут примерно такими же, как рекомендованная производителем розничная цена RTX 3060 и 3060 Ti — 329 и 399 долларов. Хотя, учитывая текущие проблемы с запасами продукции на складах, трудно сказать, действительно ли вы сможете подобрать что-то хотя бы близкое к данной стоимости.
Комментарии и отзывы AMD RX 6600
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