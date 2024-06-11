AMD готовит к релизу флагманскую видеокарту серии Radeon RX 8000

Вчера на просторах интернета появилась информация о том, что компания AMD планирует в обозримом будущем представить миру новую флагманскую видеокарту из серии Radeon RX 8000 на новом поколении графического процессора Navi 48 XTX, который построен на базе архитектуры RDNA 4. Пока что это только слухи, так что нужно понимать, что на деле характеристики или сроки запуска могут поменять ближе к полноценному релизу. Но уже сейчас среди экспертов есть мнение, что новая флагманская видеокарта будет сильно хуже того, что уже сейчас есть у компании NVIDIA. Не говоря уже о том, что главный конкурент AMD на рынке видеокарт осенью покажет совершенно новое поколение видеокарт с гораздо большей производительностью в играх и работе с приложениями.

Дело в том, что инженеры AMD понимают и принимают своё поражение в данном поколении видеокарт. Собственно, у компании так и не появилось модели, которая могла бы конкурировать с RTX 4090, хотя у производителя было на это предостаточно времени. Так что в компании приняли волевое решение переступить через поколение — в AMD выпустят новое поколение видеокарт без существенных улучшений, чтобы дать покупателям незначительный апгрейд по графике и частоте кадров, а затем будут прикладывать все силы на то, чтобы выпустить новое поколение более мощным. То есть до запуска RTX 60 можно не ждать, чтобы компания AMD выпустила в продажу нечто действительно производительное. Другое дело, что и до этого «красные» не особо радовали.
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