AMD готовит к релизу видеокарту Radeon Pro W7600

AMD готовит новую «рабочую» видеокарту начального уровня на основе архитектуры графических процессоров RDNA 3 — она получила название Radeon Pro W7600 и эта новая видеокарта дополнит линейку PRO-видеокарт, предназначенных для рабочих станций, бюджетными вариантами с более доступной ценой. Данная видеокарта была замечена в базе данных Geekbench в тестах на ПК с процессором Intel Core i9-12900K. Из результатов тестов становится ясно, что графический процессор AMD Radeon Pro W7600 — это ещё один грядущий графический чип для рабочих станций, основанный на чипе Navi 33.

Кроме того, видеокарта AMD Radeon Pro W7600 основана на Navi 33 с внушительным количеством вычислительных блоков — их здесь будет целых 32. Это означает, что мы имеем дело с 2048 ядрами и такой же конфигурацией, как у видеокарты Radeon RX 7600 (правда, это игровая видеокарта, которая для научных целей или работы с 3D-графикой подходит с натяжкой). Частота графического ядра видеокарты составляет 1940 МГц, что даёт примерно 16 ТФлопс вычислительной мощности — это немного ниже, чем у RX 7600 из-за более высокой частоты графического ядра у игровой модели. Удивительно, но конфигурация памяти остаётся такой же — AMD Radeon Pro W7600 будет представлена с объёмом видеопамяти в 8 ГБ GDDR6 и интерфейсом шины 128 бит. Это также означает, что внутри чипа есть 32 МБ кэша Infinity Cache, что ускоряет работу в определённых сценариях. Потребляемая мощность, скорее всего, составит около 150 Вт, а питание будет осуществляться через один разъем 8-pin.