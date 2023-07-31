AMD готовит к релизу видеокарту Radeon Pro W7600

AMD готовит новую «рабочую» видеокарту начального уровня на основе архитектуры графических процессоров RDNA 3 — она получила название Radeon Pro W7600 и эта новая видеокарта дополнит линейку PRO-видеокарт, предназначенных для рабочих станций, бюджетными вариантами с более доступной ценой. Данная видеокарта была замечена в базе данных Geekbench в тестах на ПК с процессором Intel Core i9-12900K. Из результатов тестов становится ясно, что графический процессор AMD Radeon Pro W7600 — это ещё один грядущий графический чип для рабочих станций, основанный на чипе Navi 33.

Кроме того, видеокарта AMD Radeon Pro W7600 основана на Navi 33 с внушительным количеством вычислительных блоков — их здесь будет целых 32. Это означает, что мы имеем дело с 2048 ядрами и такой же конфигурацией, как у видеокарты Radeon RX 7600 (правда, это игровая видеокарта, которая для научных целей или работы с 3D-графикой подходит с натяжкой). Частота графического ядра видеокарты составляет 1940 МГц, что даёт примерно 16 ТФлопс вычислительной мощности — это немного ниже, чем у RX 7600 из-за более высокой частоты графического ядра у игровой модели. Удивительно, но конфигурация памяти остаётся такой же — AMD Radeon Pro W7600 будет представлена с объёмом видеопамяти в 8 ГБ GDDR6 и интерфейсом шины 128 бит. Это также означает, что внутри чипа есть 32 МБ кэша Infinity Cache, что ускоряет работу в определённых сценариях. Потребляемая мощность, скорее всего, составит около 150 Вт, а питание будет осуществляться через один разъем 8-pin.
Видеокарту RTX 4090 разогнали до 4090 МГц…
Оверклокер под ником CENS сумел успешно разогнать видеокарту GeForce RTX 4090 до частоты в 4 090 МГц, тем…
В сети появились тесты видеокарты AMD Radeon RX 7700 и Radeo…
Довольно известный поставщик секретной информации под ником All_The_Watts опубликовал интересные результа…
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ уже продают со скидкой…
Это даже немного удивительно, но видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ, которая поступила в продажу…
Энтузиаст добавил RTX 3060 4 ГБ видеопамяти…
Вчера достаточно известный автор контента опубликовал видео, в котором превратил RTX 3060 с объёмом памят…
AMD существенно снизила цену на Radeon RX 7900 XTX…
На текущий момент цены на видеокарты постепенно снижаются из-за выхода новых моделей и попыток производит…
NVIDIA представит GeForce RTX 4060 уже 29 июня…
Компания NVIDIA официально объявила дату релиза видеокарты GeForce RTX 4060 (без индекса Ti в названии) —…
Видеокарта Palit Dual GeForce RTX 4060 уже появилась в прода…
Вчера немецкий интернет-магазин Galaxus выставил на продажу видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060 — вероятно…
NVIDIA передумала выпускать RTX 4090 Ti…
Похоже, что геймеры, которые надеялись в ближайшим будущем приобрести максимально производительную видеок…
Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)Обзор COLORFUL iGame GeForce RTX 3080 Vulcan OC 10G. Тест топовой видеокарты (RTX 3080 Vulcan OC 10G LHR-V)
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4080 GameRock 16GB (NED4080019T2-1030G)
Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)Обзор и тесты Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock Classic OC 12GB (NED407TH19K9-1046G)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor