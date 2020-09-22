AMD готовит видеокарты в двух исполнениях

На просторах интернета появилась достаточно интересная новость о том, что компания AMD планирует в ближайшем будущем представить свои новые видеокарты AMD RX 6000. Более того, в сети даже появилась информация о том, что компания планирует представить своё устройство в двух вариантах — с 12 и 16 гигабайтами памяти. Это позволит производителю порадовать потенциальных покупателей достаточно интересным решением, которое будет обладать приличной производительностью, но при этом у вас будет возможность выбора. Более того, инсайдеры даже заявляют, что топовая версия видеокарты новой серии будет стоить 499 долларов. Это вполне нормальная цена для видеокарты нового поколения от крупного производителя, тем более сейчас.

Комментарии и отзывы AMD RX 6000
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