AMD интегрирует FSR в YouTube и VLC

Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта использует ускорение Tensor Core для предоставления видео в более высоком разрешении в браузерах с поддержкой Chromium. AMD даже показала краткую демонстрацию масштабирования видео через технологию FSR — компания смогла увеличить разрешение с естественного 720p до 1440p без существенной потери качества. И хотя разница между картинками всё же слегка заметна, это не такая большая проблема на самом деле. Технологию постепенно дорабатывают, так что она становится лучше и эффективнее, плюс разработчики могут существенно расширить возможности продукта уже после его релиза, так как аппаратные возможности системы в данном случае не играют никакой роли. Интересно посмотреть на технологию в реальной работе.