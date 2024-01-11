AMD интегрирует FSR в YouTube и VLC

Сегодня компания AMD официально объявила, что её технология масштабирования изображения FSR появится в YouTube и VLC. Новость поступила от информационного портала TweakTown, который сообщил, что AMD готовит новую функцию FSR, которая будет направлена на видеоконтент, в частности, на потребительские приложения. Компания говорит, что обновление будет частью программного обеспечения Radeon Adrenalin, и в настоящее время разрабатывается интеграция технологии масштабирование видео. Соответственно, технология масштабирования видео FSR станет прямым конкурентом технологии RTX Video Super Resolution от NVIDIA, которая дебютировала почти год назад на выставке CES 2023.

Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта использует ускорение Tensor Core для предоставления видео в более высоком разрешении в браузерах с поддержкой Chromium. AMD даже показала краткую демонстрацию масштабирования видео через технологию FSR — компания смогла увеличить разрешение с естественного 720p до 1440p без существенной потери качества. И хотя разница между картинками всё же слегка заметна, это не такая большая проблема на самом деле. Технологию постепенно дорабатывают, так что она становится лучше и эффективнее, плюс разработчики могут существенно расширить возможности продукта уже после его релиза, так как аппаратные возможности системы в данном случае не играют никакой роли. Интересно посмотреть на технологию в реальной работе.
NVIDIA готовит видеокарты RTX 40 с префиксом SUPER…
На прошлой неделе появилась информация о том, что компания NVIDIA планирует в ближайшем будущем выпустить…
MSI представила необычную видеокарту EXPERT…
Вчера в рамках презентации CES 2024 компания MSI представила свою новую видеокарту EXPERT, состоит в сери…
NVIDIA представила передовую графическую систему H200 для ра…
Вчера компания NVIDIA официально объявила о релизе своей новой видеокарты H200 Hopper, которая оснащена с…
Gainward представила видеокарты серии RTX 40 SUPER…
Сегодня известная на весь мир компания Gainward, ведущий производитель видеокарт для геймеров и энтузиаст…
Intel готовит к релизу видеокарты Arc Battlemage Xe2…
Сегодня компания Intel официально подтвердила, что её инженеры приступили к разработке следующего поколен…
AMD представила видеокарту Radeon PRO W7700…
Вчера компания AMD официально представила видеокарту нового поколения, которую в сети уже прозвали связую…
Появились новые фотографии NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti…
Прототип видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti снова появился в сети — вероятно, компания работает над те…
NVIDIA GeForce RTX 50 появится с новой памятью уже в 2025 го…
Следующее поколение видеокарт серии NVIDIA GeForce RTX 50 Blackwell должно, по мнению западных инсайдеров…
Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400Обзор Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock (PA-RTX4070Ti GameRock 12G). Тесты с Intel Core i5-13400
Обзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OCОбзор и тесты видеокарты Radeon RX 7800 XT GAMING OC
Обзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OCОбзор и тест видеокарты GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti EAGLE OC
Опасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с АвитоОпасно ли брать видеокарту после майнинга? Тесты ZOTAC GeForce RTX 3080 10G X-Gaming с Авито
Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3Обзор и тесты Gigabyte GeForce RTX 4060 Ti Gaming. Видеокарта для 1080p и 1440p с лучами и DLSS 3

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2024
© MegaObzor