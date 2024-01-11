AMD интегрирует FSR в YouTube и VLC

Сегодня компания AMD официально объявила, что её технология масштабирования изображения FSR появится в YouTube и VLC. Новость поступила от информационного портала TweakTown, который сообщил, что AMD готовит новую функцию FSR, которая будет направлена на видеоконтент, в частности, на потребительские приложения. Компания говорит, что обновление будет частью программного обеспечения Radeon Adrenalin, и в настоящее время разрабатывается интеграция технологии масштабирование видео. Соответственно, технология масштабирования видео FSR станет прямым конкурентом технологии RTX Video Super Resolution от NVIDIA, которая дебютировала почти год назад на выставке CES 2023.

Программное обеспечение на базе искусственного интеллекта использует ускорение Tensor Core для предоставления видео в более высоком разрешении в браузерах с поддержкой Chromium. AMD даже показала краткую демонстрацию масштабирования видео через технологию FSR — компания смогла увеличить разрешение с естественного 720p до 1440p без существенной потери качества. И хотя разница между картинками всё же слегка заметна, это не такая большая проблема на самом деле. Технологию постепенно дорабатывают, так что она становится лучше и эффективнее, плюс разработчики могут существенно расширить возможности продукта уже после его релиза, так как аппаратные возможности системы в данном случае не играют никакой роли. Интересно посмотреть на технологию в реальной работе.