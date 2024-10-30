AMD не будет делать дорогих видеокарт

Вчера компания AMD отчиталась за третий квартал 2024 года — в рамках мероприятия с акционерами производителя не прозвучало оптимистичных прогнозов по доходам от игрового подразделения (речь про видеокарты), но была подтверждена интересная информация о выпуске новых графических процессоров. Например, представители компании подтвердили запуск следующего поколения графических процессоров RDNA 4 в начале 2025 года. Правда, это очень слабо повлияет на общую ситуацию на рынке — компания AMD ожидает, что её доходы от игрового сегмента продолжат снижаться в текущем квартале, что в немалой степени связано со старением консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S, хотя этот сектор уже и не является основным для компании из-за технологий на базе искусственного интеллекта.

Во время мероприятия представители компании заявили, что игровое направление на текущий момент составляет всего два процента от общей выручки AMD, в то время как сегмент центров обработки данных составляет более половины бизнеса. Соответственно, компания заявляла, что отходит от флагманских графических процессоров, чтобы сосредоточиться на ИИ, так что новые потребительские чипы RDNA 4 вряд ли будут конкурировать с лучшими и самыми дорогими моделями видеокарт от компании NVIDIA. И во многом это, конечно, проблема, потому что если на рынке не будет конкуренции, то NVIDIA тоже особо стараться не будет и новые видеокарты поколения RTX 50 будут крайне дорогим удовольствием в ближайшем будущем.
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