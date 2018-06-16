AMD объявляет о партнерстве Division 2

AMD объявила о партнерстве с Ubisoft, чтобы предоставить игрокам Radeon невероятно быструю, оптимизированную производительность, более высокую частоту кадров в секунду и уменьшенную задержку с технологией DirectX 12 в Tom Clancy’s The Division 2.Это сотрудничество следует за работой AMD с Ubisoft на Far Cry 5, чтобы обеспечить игрокам исключительное качество изображения и потрясающе высокую частоту кадров благодаря Vega-специфичным функциям, таким как Rapid Packed Math и Shader Intrinsics.