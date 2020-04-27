AMD обновила драйвера видеокарт

Компания AMD понимает, что современные пользователи сильно тянутся за качеством продукции и за драйверами, которые будут поддерживать современные игры. Именно по этой причине производитель стал довольно активно выпускать драйвера для своих новых видеокарт, которые исправляют различные баги и проблемы. Например, компания выпустила свежий патч, который поправил проблему с видеокартами серии Radeon RX 5700, плюс убрал массу проблем с черным экраном. Это лишь малая доля того, что вышло в обновлении, ведь разработчики проработали массу различных систем и теперь видеокарты в играх и приложениях будут работать более эффективно. Осталось только подождать, пока компания в этом плане выйдет на уровень NVIDIA, тогда будет круто.