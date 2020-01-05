AMD опубликовала характеристики Radeon RX 5600 XT

AMD Radeon RX 5600 XT имеет то же количество ядер, что и Radeon RX 5700. Она основана на 7-нм архитектуре Navi RDNA Graphics. Видеокарта имеет 2304 потоковых процессора. Radeon RX 5600 XT будет поставляться с 6 ГБ памяти GDDR6 с 192-битным интерфейсом шины. RX 5600 XT используя более медленные матрицы DRAM 12 Гбит/с, предложит пропускную способность 288 Гб/с.

Базовая тактовая частота графического процессора равна 1235 Мгц. В игровом режиме частоты поднимуться до 1460 Мгц, а частота буста равна 1620 Мгц. Видеокарта будет иметь три DisplayPort разъема и один порт HDMI. Длина видеокарты составляет 240 мм. TDP карты около 150 Вт. Для питания RX 5600 XT требуется один 8-контактный разъем питания. Карта будет представлена на CES 2020.