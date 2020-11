AMD опубликовала результаты тестирования видеокарт RX 6900 XT и RX 6800 XT

На своем веб-сайте AMD опубликовала результаты тестов новых карт Radeon RX 6900 XT и RX 6800 XT, тестирование было проведено в конфигурации с Ryzen 9 5900X.

Это очень необычный шаг компании, поскольку все данные с бенчмарков по-прежнему находятся под эмбарго. Но, видимо, они сами в восторге от результатов. Тестирование проводилось в ряде игр - Battlefield V, Call of Duty Modern Warfare (2019), Tom Clancy's The Division 2, Borderlands 3, DOOM Eternal, Forza Horizon 4, Gears 5, Resident Evil 3, Shadow of the Tomb Raider и Wolfenstein Youngblood. .

RX 6800 XT и RX 6900 XT борются с высокопроизводительными картами конкурента NVIDIA RTX 3080 и RTX 3090. Графические процессоры были установлены на Ryzen 9 5900X (12 ядер).