AMD отказалась от CrossFire

Представители компании AMD официально сообщили, что от технологии CrossFire в моделях Navi отказались в пользу более явных технологий. Суть в том, что ранее вы могли поставить две или более видеокарты в одну систему и благодаря технологии CrossFire их можно было объединить в одну полноценную систему. Теперь этой функции просто нет, а соединять видеокарты в одну систему вы сможете на уровне API в DirectX 12 и Vulkan. Эти технологии уже умеют взаимодействовать с несколькими видеокартами, а вам нужно лишь подключить их к материнской плате — далее система определит графические ускорители и в игре все будет работать так, как вам нужно. Да и не только в игре — программы для работы с разного рода графическим контентом тоже умеют работать с этими API.