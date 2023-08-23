AMD показала дизайн видеокарты Radeon RX 7000

Исходя из дизайна можно предположить, что AMD снова выберет охлаждение с тремя вентиляторами, вероятно, с двумя 8-контактными разъёмами для питания и это будет двухслотовая видеокарта, что приятно, потому что такой дизайн проще поместить внутрь компьютера. Проблема только в том, что AMD Radeon RX 7000 пока что не совсем понятна в плане продуктовой сегментации — производитель уже имеет флагманские видеокарты и модели доступного сегмента, при этом есть и варианты из среднего класса. Соответственно, с кем и в какой нише планирует конкурировать новинка за деньги покупателей — не совсем ясно, ведь сейчас на рынке видеокарт в целом достаточно проблематично найти золотую середину. Другое дело, что AMD в целом проиграла гонку поколений и отстаёт от NVIDIA.