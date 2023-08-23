AMD показала дизайн видеокарты Radeon RX 7000

AMD официально тизерит свои грядущие видеокарты серии Radeon RX 7000, основанные на архитектуре RDNA 3, которые будут представлены на Gamescom 2023 на этой неделе. Похоже, что AMD даже даст посетителям Gamescom 2023 возможность посмотреть на дизайн и основные особенности видеокарт Radeon RX 7000 RDNA 3 перед полноценным мероприятием по анонсу грядущей видеокарты, которое состоится позже на этой неделе. Пока что видеокарта представлена в формате некого макета, который выполнен из картона, но он позволяет визуально оценить особенности дизайна декоративного кожуха данной видеокарты, что, безусловно, очень приятно — уже сейчас можно посмотреть и оценить то, какой видеокарта может быть на релизе.

Исходя из дизайна можно предположить, что AMD снова выберет охлаждение с тремя вентиляторами, вероятно, с двумя 8-контактными разъёмами для питания и это будет двухслотовая видеокарта, что приятно, потому что такой дизайн проще поместить внутрь компьютера. Проблема только в том, что AMD Radeon RX 7000 пока что не совсем понятна в плане продуктовой сегментации — производитель уже имеет флагманские видеокарты и модели доступного сегмента, при этом есть и варианты из среднего класса. Соответственно, с кем и в какой нише планирует конкурировать новинка за деньги покупателей — не совсем ясно, ведь сейчас на рынке видеокарт в целом достаточно проблематично найти золотую середину. Другое дело, что AMD в целом проиграла гонку поколений и отстаёт от NVIDIA.