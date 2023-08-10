AMD представила Radeon RX 7900 XTX и Ryzen 7 7800X3D в стиле Starfield

Компании AMD и Bethesda сегодня официально представили лимитированные издания своих топовых продуктов — видеокарты Radeon RX 7900 XTX и процессора Ryzen 7 7800X3D с тематикой Starfield. Стоит сразу отметить, что на текущий момент изготовлено всего 500 единиц видеокарт, так что нужно сильно постараться, чтобы купить эту видеокарту. С другой стороны, помимо тематического кожуха системы охлаждения у данной видеокарты просто нет никаких преимуществ — это абсолютно та же видеокарта, что и базовая модель, просто декоративно её улучшили. Издание Ryzen 7 7800X3D Starfield идёт вместе с коробкой, украшенной тематикой Starfield, так что это тоже будет предметом поиска среди коллекционеров, но при этом никаких бонусов у процессора просто нет — отличается только коробка, но процессор внутри такой же.

Как AMD Radeon RX 7900 XTX, так и Ryzen 7 7800X3D поставляются с цифровой копией видеоигры, но и здесь нужно отметить довольно жадный подход производителя, который, вероятно, не понравится потенциальным покупателям. Дело в том, что видеокарта AMD Radeon RX 7900 XTX предоставляет потенциальному покупателю премиальное издание видеоигры, в то время как процессор Ryzen 7 7800X3D предоставляет при покупке всего лишь стандартное издание. Вероятно, это сделано для того, чтобы покупатели не получали два одинаковых премиальных изданий, но, с другой стороны, это звучит предельно странно — процессор тоже стоит немало и хотелось бы при его покупке получить топовое издание.