AMD представила графические процессоры серии Radeon RX 6000

Компания AMD анонсировала свои новейшие видеокарты серии Radeon RX 6000. Новая линейка - это графические процессоры Big Navi компании, основанные на новой архитектуре RDNA 2 и доступные по очень конкурентоспособным ценам по сравнению с их конкурентом Nvidia.

Новые видеокарты серии Radeon RX 6000 являются эквивалентом графических процессоров серии RTX 3000. AMD представила Radeon RX 6800, RX 6800 XT и 6900 XT. Первые два графических процессора будут запущены в ноябре, а флагманская карта высшего класса - в декабре.

Новые карты имеют Infinity Cash, который представляет собой 128 МБ памяти непосредственно на кристалле графического процессора. Это в сочетании с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 увеличивает эффективную пропускную способность до 3,25 раза по сравнению с тем же объемом памяти без кеша. Также для владельцев графических процессоров серии Radeon 6000 и процессоров серии Rzyen 5000, компания представила память Smart Access.

Эта функция по существу позволяет ЦП получать доступ к большей части памяти графического процессора, что приводит к небольшому увеличению производительности.
Комментарии и отзывы Radeon RX 6000
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