AMD представила новую карту Instinct MI210 для высокопроизводительных вычислений

Сегодня AMD объявила о пополнении семейства ускорителей Instinct MI200. Официально названный ускорителем Instinct MI210, AMD пытается предложить технологии экзафлопсного класса для массовых пользователей высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта с помощью этой модели.

Основанная на вычислительной архитектуре CDNA2, созданной для тяжелых рабочих нагрузок HPC и ИИ, карта имеет 104 вычислительных блока (CU), всего 6656 потоковых процессоров (SP). При пиковой тактовой частоте 1700 МГц карта может выдавать 181 терафлопс пиковых вычислений FP16 с половинной точностью, 22,6 терафлопс пиковых вычислений FP32 с одинарной точностью и 22,6 терафлопс пиковых вычислений FP62 с двойной точностью. Для вычислений с матрицей одинарной точности (FP32) карта может обеспечить пиковое значение 45,3 TFLOP. Настройки точности INT4/INT8 обеспечивают 181 TOP, в то время как MI210 может вычислять формат точности bfloat16 со 181 TeraFLOP в пике.

Карта использует 4096-битный интерфейс памяти, соединяющий 64 ГБ HMB2e с вычислительным кремнием. Общая пропускная способность памяти составляет 1638,4 ГБ/с, а модули памяти работают на частоте 1,6 ГГц. Важно отметить, что ECC поддерживается на всем чипе. AMD предоставляет ускоритель Instinct MI210 в качестве устройства PCIe, основанного на стандарте PCIe 4.0. Карта рассчитана на TDP 300 Вт и имеет пассивное охлаждение.