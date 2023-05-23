AMD представила процессоры Ryzen и Athlon 7020C для Chromebook

Сегодня компания AMD объявила о запуске новой серии процессоров Ryzen и Athlon 7020C, перенеся свою архитектуру Zen 2 на 6-нанометровый технологический процесс специально для ноутбуков Chromebook. AMD заявила, что её новые процессоры ориентированы на ноутбуки со средней ценой от 300 до 500 долларов. AMD также утверждает, что её новые процессоры позволят достичь до 19,5 часов автономной работы на будущих ноутбуках, что, безусловно, ещё стоит проверить, но звучит, конечно, крайне привлекательно. Руководство компании заявляет, что чипы Athlon будут в будущем использоваться для работы в образовательном секторе, а новая линейка Ryzen предназначена для широкого круга бизнес- и потребительских Chromebook.

В серии Athlon представлены две модели — Silver 7120C и Athlon Gold 7220C. Модель Silver имеет два ядра и два потока, в то время как модель Gold удваивает количество потоков. Обе модели работают с тактовой частотой 2,4 ГГц, но Athlon Gold имеет возможность повышать частоту до 3,7 ГГц и имеет 5 МБ кэш-памяти, тогда как Silver повышает частоту под нагрузкой лишь до 3,5 ГГц и имеет всего 3 МБ кэш-памяти. Оба варианта новых Ryzen предлагают четыре ядра, восемь потоков и 6 МБ кэш-памяти. Интересно посмотреть на реальные тесты данных процессоров, но, вероятно, основное преимущество данных решений в том, что пользователь получает возможность работать с основными приложениями достаточно долго без перегрева и при этом на ноутбуке за вполне адекватные деньги.
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