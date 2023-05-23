AMD представила процессоры Ryzen и Athlon 7020C для Chromebook

В серии Athlon представлены две модели — Silver 7120C и Athlon Gold 7220C. Модель Silver имеет два ядра и два потока, в то время как модель Gold удваивает количество потоков. Обе модели работают с тактовой частотой 2,4 ГГц, но Athlon Gold имеет возможность повышать частоту до 3,7 ГГц и имеет 5 МБ кэш-памяти, тогда как Silver повышает частоту под нагрузкой лишь до 3,5 ГГц и имеет всего 3 МБ кэш-памяти. Оба варианта новых Ryzen предлагают четыре ядра, восемь потоков и 6 МБ кэш-памяти. Интересно посмотреть на реальные тесты данных процессоров, но, вероятно, основное преимущество данных решений в том, что пользователь получает возможность работать с основными приложениями достаточно долго без перегрева и при этом на ноутбуке за вполне адекватные деньги.