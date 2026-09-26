Ноутбук Lenovo Xiaoxin 16 SE 2026 оценили в 695 долларов

Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбуков Xiaoxin 14 и Xiaoxin 16 SE 2026, которые базируются на 6-ядерном 6-поточном процессоре Intel Core 5 320 с тактовой частотой от 1,4 ГГц до 4,6 ГГц и встроенным графическим адаптером Xe3 (2 ядра Xe) с частотой до 2,5 ГГц. Новинки также оснастили 16 ГБ ОЗУ стандарта DDR5, твердотельным накопителем PCIe Gen4 вместимостью 512 ГБ, экранами с разрешением 1920:1200 точек, кадровой частотой 60 Гц, 45% покрытием цветовой палитры NTSC и яркостью до 400 нит, системой охлаждения с теплопроводящими материалами, крупными тепловыми трубками и бесшумными вентиляторами, клавиатурой с ходом клавиш 1,3 мм, HD-камерой, матричным микрофоном, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, двумя интерфейсами USB-A, полнофункциональным портом USB-C, интерфейсом HDMI, ридером SD-карт, 3,5-мм аудиогнездом, верхней крышкой из алюминиевого сплава, батареей ёмкостью 50 Втч, а также корпусами массой 1,39 кг и 1,68 кг соответственно. Ноутбуки оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 670 и 695 долларов.