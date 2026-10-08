Microsoft представила мощный ноутбук Surface Laptop Ultra для работы с ИИ

В основе ноутбука лежит платформа Nvidia RTX Spark с конфигурациями на базе 18-ядерного или 20-ядерного процессора. За графику отвечает архитектура NVIDIA Blackwell, а максимальная конфигурация предлагает 6144 графических ядра. Объём объединённой памяти достигает 128 ГБ, а производительность в задачах ИИ может составлять до 1 петафлопса при вычислениях FP4. Microsoft делает особый акцент на локальной обработке ИИ. Аппаратная платформа рассчитана на запуск требовательных моделей ИИ и агентных задач непосредственно на устройстве, что позволяет снизить зависимость от облачных вычислений. Объём SSD при этом достигает 2 ТБ, причём накопитель можно самостоятельно заменить или модернизировать. Также ноутбук получил новый магнитный порт Magnetic Connect.