Microsoft представила мощный ноутбук Surface Laptop Ultra для работы с ИИ

Компания Microsoft официально представила Surface Laptop Ultra — самый мощный ноутбук Surface в истории компании. Устройство впервые показали ранее в этом году, а теперь раскрыли его характеристики. Новинка ориентирована на разработчиков, создателей контента и специалистов по ИИ, которым нужна производительность уровня рабочих станций в относительно портативном корпусе. Surface Laptop Ultra оснащён 15-дюймовым сенсорным дисплеем Mini-LED PixelSense Ultra с соотношением сторон 3:2 и пиковой яркостью до 2000 нит. Ноутбук также получил крупный тактильный тачпад, который, по словам Microsoft, примерно на 30% больше сенсорных панелей, используемых в обычных 15-дюймовых моделях Surface.

В основе ноутбука лежит платформа Nvidia RTX Spark с конфигурациями на базе 18-ядерного или 20-ядерного процессора. За графику отвечает архитектура NVIDIA Blackwell, а максимальная конфигурация предлагает 6144 графических ядра. Объём объединённой памяти достигает 128 ГБ, а производительность в задачах ИИ может составлять до 1 петафлопса при вычислениях FP4. Microsoft делает особый акцент на локальной обработке ИИ. Аппаратная платформа рассчитана на запуск требовательных моделей ИИ и агентных задач непосредственно на устройстве, что позволяет снизить зависимость от облачных вычислений. Объём SSD при этом достигает 2 ТБ, причём накопитель можно самостоятельно заменить или модернизировать. Также ноутбук получил новый магнитный порт Magnetic Connect.