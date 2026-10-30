Представлен ноутбук Lenovo Lecoo Pro 16 Core Edition на Core Ultra X9 378H

Компания Lenovo пополнила ассортимент ноутбуков моделью Lecoo Pro 16 Core Edition, которая базируется на 16-ядерном 16-поточном процессоре Intel Core Ultra X9 378H с тактовой частотой до 5 ГГц и встроенной графикой Intel Arc B390.

Новинку также оснастили 32 ГБ ОЗУ LPDDR5X-8533, твердотельным накопителем с интерфейсом PCIe и вместимостью 1 ТБ, системой охлаждения из двух вентиляторов и двух тепловых трубок, экраном с разрешением 2560:1600 точек, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 500 нит, батареей ёмкостью 90 Втч, корпусом массой 1,75 кг, одним разъемом USB-C со скоростью 40 Гбит/с, полнофункциональным портом USB-C на 10 Гбит/с и двумя USB-A на 5 Гбит/с, одним разъемом USB-A на 480 Мбит/с, интерфейсом HDMI 2.1 (FRL), сетевым портом RJ-45, 3,5-мм аудиогнездом и портом OCuLink. Ноутбук уже доступен для покупки на дебютном китайском рынке по эквивалентной цене в 1150 долларов.
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