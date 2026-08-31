ASUS раскрыла характеристики ноутбука ProArt P14

Кроме того, все версии ноутбука получат 20-ядерный процессор, который должен обеспечить высокую многопоточную производительность при сохранении тонкого и лёгкого корпуса. А вот с расширением накопителя ситуация менее впечатляющая. ProArt P14 ограничен стандартом PCIe NVMe Gen 4 и, судя по характеристикам, не предлагает большого количества слотов M.2. При покупке можно будет выбрать SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Для сравнения, игровые ноутбуки с экранами диагональю 15 или 16 дюймов обычно оснащаются 2–3 слотами M.2, что обеспечивает гораздо больше возможностей для расширения хранилища. Поэтому тем, кому потребуется максимум пространства, придётся сразу выбирать SSD на 4 ТБ. Однако с учётом текущего дефицита DRAM такая конфигурация может оказаться весьма дорогой. Впрочем, вопрос цены пока что открытый, так как точных данных нет.