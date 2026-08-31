ASUS раскрыла характеристики ноутбука ProArt P14

Стали известны подробные характеристики будущего ноутбука ASUS ProArt P14 с процессором NVIDIA RTX Spark, благодаря чему можно лучше оценить конфигурации базовой и топовой версий ноутбука. К счастью, ASUS не стала экономить на объёме объединённой памяти в младшей модели — ProArt P14 будет доступен минимум с 24 ГБ LPDDR5X. Также будут доступны конфигурации с 36, 48, 64 и 128 ГБ LPDDR5X. Ранее сообщалось, что Windows 11 вскоре позволит пользователям самостоятельно распределять объём памяти между процессором и графическим ядром, поэтому фактически доступный для GPU объём будет зависеть от выбранной конфигурации.

Кроме того, все версии ноутбука получат 20-ядерный процессор, который должен обеспечить высокую многопоточную производительность при сохранении тонкого и лёгкого корпуса. А вот с расширением накопителя ситуация менее впечатляющая. ProArt P14 ограничен стандартом PCIe NVMe Gen 4 и, судя по характеристикам, не предлагает большого количества слотов M.2. При покупке можно будет выбрать SSD на 512 ГБ или 1 ТБ. Для сравнения, игровые ноутбуки с экранами диагональю 15 или 16 дюймов обычно оснащаются 2–3 слотами M.2, что обеспечивает гораздо больше возможностей для расширения хранилища. Поэтому тем, кому потребуется максимум пространства, придётся сразу выбирать SSD на 4 ТБ. Однако с учётом текущего дефицита DRAM такая конфигурация может оказаться весьма дорогой. Впрочем, вопрос цены пока что открытый, так как точных данных нет.
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