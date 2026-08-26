Представлен игровой ноутбук GIGABYTE GAMING A16

GIGABYTE анонсирует выпуск своего нового игрового ноутбука GIGABYTE GAMING A16, который уже поступил в продажу. Эта модель оснащена новейшим процессором Intel Core Ultra 9 185H и графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 50-й серии для ноутбуков, обеспечивающим до 115 Вт пиковой производительности. Особого внимания заслуживает яркий 16-дюймовый WQXGA-дисплей, делающий изображение еще более впечатляющим. Ноутбук создан на базе передовой аппаратной платформы и ориентирован на геймеров, которым необходима максимальная производительность в компактном исполнении. Шестнадцатидюймовый IPS-экран с разрешением WQXGA (2560x1600) и соотношением сторон 16:10, обрамленный тонкими рамками, максимизирует рабочее пространство. Частота обновления 165 Гц и минимальное время отклика в 3 мс гарантируют безупречно четкое и плавное изображение даже в самых динамичных игровых сценах. С 100% охватом цветового пространства sRGB и яркостью до 500 нит, дисплей обеспечивает точную и насыщенную цветопередачу в любых условиях освещения.

Инновационным дополнением является ИИ-ассистент GiMATE, использующий возможности искусственного интеллекта для оптимизации и управления системой. Интегрированная большая языковая модель (LLM) обеспечивает локальную работу ИИ, гарантируя конфиденциальность данных пользователя. Технология G-Cell автоматически подстраивает параметры оборудования под различные задачи. GiMATE Creator и GiMATE Coder открывают новые возможности для генерации изображений и работы с кодом, опираясь на локальные ИИ-модели. Несмотря на высокую мощность, GIGABYTE GAMING A16 остается элегантным, имея толщину всего 19,45 мм и вес 2,2 кг. Аккумулятор на 76 Вт·ч обеспечивает до 14 часов автономной работы, а возможность раскрытия экрана на 180° добавляет гибкости в использовании. Клавиатура Golden Curve с увеличенными клавишами и ходом 1,7 мм обеспечивает комфортное и точное управление как во время игровых баталий, так и при выполнении повседневных задач.
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