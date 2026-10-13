В России представлен игровой ноутбук Acer Nitro V 16

В отечественных торговых сетях стал доступен для приобретения модернизированный игровой лэптоп Acer Nitro V 16. Данное устройство объединяет в себе графическое ядро NVIDIA Blackwell, представленное моделями видеокарт RTX 5060 и 5070, процессоры Intel Core 5 и Core 7 с гибридной архитектурой, а также 16-дюймовый дисплей с плавной картинкой, обеспечиваемой частотой обновления 120 Гц, корректным отображением оттенков и обширным набором умных технологий от Acer. Кроме требовательных игровых проектов, эта модель без труда выполняет и ресурсоемкие задачи, связанные с искусственным интеллектом, что делает ее оптимальным выбором как для любителей игр и тех, кто ведет стримы, так и для тех, кто занимается созданием контента, и для программистов.

  • Диагональ: 16”
  • Тип матрицы: IPS
  • Разрешение: 1920 x 1200
  • Частота обновления: 120 Гц
  • Процессор: Intel Core 5 210H / Intel Core 7 240H
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU (8 ГБ GDDR7) / RTX 5070 GPU (8 ГБ GDDR7)
  • Оперативная память: 16 ГБ LPDDR5
  • Накопитель: 512 / 1024 ГБ PCIe NVMe SSD
  • Порты: 1 х HDMI 2.1, 1 x USB-C (Thunderbolt 4), 1 x USB-A (3.2 Gen 2), 2 x USB-A (3.2 Gen 1), Ethernet (RJ-45), 3,5-мм разъем для наушников и микрофона
  • Встроенные стереодинамики с поддержкой DTS:X Ultra
  • Дополнения: FHD-камера с физической шторкой, массив из 3 микрофонов, тачпад, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, клавиатура с цифровым блоком и RGB-подсветкой, двухвентиляторная система охлаждения
  • Автономность: до 12 часов
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