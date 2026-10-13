В России представлен игровой ноутбук Acer Nitro V 16

В отечественных торговых сетях стал доступен для приобретения модернизированный игровой лэптоп Acer Nitro V 16. Данное устройство объединяет в себе графическое ядро NVIDIA Blackwell, представленное моделями видеокарт RTX 5060 и 5070, процессоры Intel Core 5 и Core 7 с гибридной архитектурой, а также 16-дюймовый дисплей с плавной картинкой, обеспечиваемой частотой обновления 120 Гц, корректным отображением оттенков и обширным набором умных технологий от Acer. Кроме требовательных игровых проектов, эта модель без труда выполняет и ресурсоемкие задачи, связанные с искусственным интеллектом, что делает ее оптимальным выбором как для любителей игр и тех, кто ведет стримы, так и для тех, кто занимается созданием контента, и для программистов.