AMD представила видеокарты Radeon RX 9070 и RX 9070 XT

Компания AMD официально объявила цены и дату выхода видеокарт серии Radeon RX 9000 — модель RX 9070 оценена в 549 долларов, а RX 9070 XT — в 599 долларов. Оба варианта поступят в продажу 6 марта. Компания также раскрыла полные характеристики новинок — RX 9070 получила 56 вычислительных блоков, тактовую частоту графического процессора до 2,1 ГГц в штатном режиме и буст до 2,5 ГГц при повышенной нагрузке, а энергопотребление составляет всего 220 Вт. У RX 9070 XT — 64 вычислительных блока, частоты 2,4 ГГц в стоке и 3,0 ГГц в нагрузке, плюс модель получила увеличенный лимит мощности до 304 Вт. Обе карты оснащены 16 ГБ памяти с 256-битной шиной и 64 МБ кэша Infinity Cache, также заявлена поддержка DisplayPort 2.1a и HDMI 2.1b, а питание остаётся на 8-контактных разъёмах.

AMD также представила собственные тесты производительности, сравнив новые видеокарты с RX 7900 GRE. В 4K-разрешении на 30 играх RX 9070 в среднем быстрее на 21%, особенно в проектах с трассировкой лучей благодаря улучшенной архитектуре RDNA 4. RX 9070 XT показывает ещё более впечатляющий рост — 42% в тех же тестах. Кроме того, AMD утверждает, что RX 9070 XT в среднем всего на 2% уступает NVIDIA RTX 5070 Ti в 4K, но карта «зелёных» стоит 749 долларов. Компания также поделилась информацией о FSR 4 — новой технологии масштабирования и генерации кадров. В отличие от предыдущих версий, FSR 4 оптимизирован под машинное обучение на RDNA 4, обеспечивая заметно лучшее качество изображения. На старте он будет эксклюзивен для серии RX 9000 и появится в 30 играх.