AMD представила видеокарту Radeon PRO W7700

Вчера компания AMD официально представила видеокарту нового поколения, которую в сети уже прозвали связующим звеном между флагманскими и более доступными видеокартами для профессионалов — речь про видеокарту Radeon PRO W7700, стоимость которой составляет 999 долларов. AMD Radeon PRO W7700 на самом деле появилась в сети задолго до официального релиза, а так как это весьма нишевый продукт, то можно было смело предположить, что это реальные характеристики — это не настолько популярный продукт, чтобы кто-то создавал вокруг него шумиху. Соответственно, данная видеокарта идеально вписывается между моделями Radeon Pro W7800 на базе Navi 31 и Radeon Pro W7600 на базе Navi 33 по характеристикам и производительности. Собственно, видеокарта AMD Radeon PRO W7700 представляет собой ускоритель на базе Navi 32, но в некоторой степени она урезана.

Также у модели есть 16 ГБ памяти GDDR6, обеспечивающей пропускную способность до 576 ГБ/сек, а также защищённая ECC память, которая ранее была эксклюзивной для более дорогих моделей в линейке. Кроме того, по заявлению AMD, Radeon PRO W7700 способна обеспечить вычислительную мощность в FP32 на уровне 28,3 ТФлопс при тактовой частоте около 2,3 ГГц. Стоит отметить, что AMD также ограничила потребляемую мощность Radeon PRO W7700, поскольку видеокарта потребляет всего 190 Вт энергии. У топовых моделей потребление выше и производительность, соответственно, тоже, но и нагрев тоже выше. Интересная новинка для профессионалов.