AMD представила видеокарту Radeon Pro V620 для облачных приложений

Новая видеокарта AMD Radeon Pro V620 разработана специально для рабочих нагрузок, облачных приложений, вычислительных задач и других видов обработки данных. Она построена на архитектуре AMD RDNA 2 с использованием графического процессора Navi 21 с 4608 потоковыми процессорами, тактовая частота составляет 2200 МГц. На борту доступно 32 ГБ памяти GDDR6 с 256 битной шиной и 128 МБ кэш-памяти Infinity. Максимальную пропускная способность видеокарты достигает 512 ГБ/с.

AMD Radeon Pro V620 поддерживает технологии Vulkan, DirectX 12 Ultimate и AMD FidelityFX Suite. Доступность и стоимость профессиональной видеокарты AMD Radeon Pro V620 не раскрыты.
Комментарии и отзывы AMD Radeon Pro V620
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