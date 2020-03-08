AMD разрабатывает новое охлаждение для будущих видеокарт AMD RDNA 2

На презентации был показан слайд в котором было изображение дизайна топовой видеокарты AMD Navi следующего поколения. Что интересно, AMD использовала конструкцию из трех вентиляторов для видеокарты Radeon VII. До конца 2020 года AMD планирует выпустить видеокарты построенными на архитектуре RDNA 2. Референсная карта откажется от дизайна турбин.

Двухсекционное воздушное охлаждение будет использоваться в новой линейке Navi. Новый дизайн с двумя осевыми вентиляторами выглядит иначе, чем было представлено раньше компанией AMD. Стандартная версия видеокарт RX 5600 XT представлен с двумя вентиляторами.