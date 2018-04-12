AMD выпускает Radeon RX 500X series

На своем сайте, AMD выпустила официальную информацию о серии Radeon RX 500X . Мало что нового об этом, похоже, что это ребрендинг OEM с Radeon RX 500. Как мы обсуждали вчера, новая серия X будет устанавливаться на OEM-ПК и ноутбуки.Это означает, что вы не увидите обновленные графические карты серии X от партнеров. Новая серия X также появится в новом ноутбуке HP Pavilion Gaming, который был объявлен сегодня.