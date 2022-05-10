AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT,

AMD сегодня представила серию Radeon RX 6000 довольно обширное обновление, представив три новых SKU: Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT, RX 6950 XT и RX 6750 XT позиционируются по конкурентоспособным ценам в 1099 и 549 долларов.

Все три из них основаны на одном и том же узле изготовления кремния 7 нм (TSMC N7) и той же точной архитектуре RDNA2, что и карты, которые они заменяют, но AMD разработала их в трех разных направлениях. Первый, конечно же, находится на уровне программного обеспечения, что представляет собой таинственный секретный алгоритм и вероятно, имеет отношение к алгоритму повышения. Второе — увеличение тактовой частоты графического процессора, а третье — более быстрая память: на всех трех картах развернута память GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с. AMD утверждает, что RX 6950 XT превосходит GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ti; RX 6750 XT увеличивает отрыв от RTX 3070 и превосходит RTX 3070 Ti; в то время как RX 6650 XT увеличивает отрыв от RTX 3060, опережая RTX 3060 Ti.

RX 6950 XT теперь поставляется с тактовой частотой графического процессора 2100 МГц по сравнению с 2015 МГц у RX 6900 XT; игровая частота RX 6750 XT составляет 2495 МГц (против 2424 МГц у RX 6700 XT); а RX 6650 XT — 2410 МГц по сравнению с 2359 МГц у RX 6600 XT. Все три видеокарты имеют скорость памяти 18 Гбит/с, что означает увеличение пропускной способности памяти на 12,5% для всех трех.