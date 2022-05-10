AMD выпустила новые видеокарты Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT,

AMD сегодня представила серию Radeon RX 6000 довольно обширное обновление, представив три новых SKU: Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT и RX 6650 XT, RX 6950 XT и RX 6750 XT позиционируются по конкурентоспособным ценам в 1099 и 549 долларов.

Все три из них основаны на одном и том же узле изготовления кремния 7 нм (TSMC N7) и той же точной архитектуре RDNA2, что и карты, которые они заменяют, но AMD разработала их в трех разных направлениях. Первый, конечно же, находится на уровне программного обеспечения, что представляет собой таинственный секретный алгоритм и вероятно, имеет отношение к алгоритму повышения. Второе — увеличение тактовой частоты графического процессора, а третье — более быстрая память: на всех трех картах развернута память GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с. AMD утверждает, что RX 6950 XT превосходит GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ti; RX 6750 XT увеличивает отрыв от RTX 3070 и превосходит RTX 3070 Ti; в то время как RX 6650 XT увеличивает отрыв от RTX 3060, опережая RTX 3060 Ti.

RX 6950 XT теперь поставляется с тактовой частотой графического процессора 2100 МГц по сравнению с 2015 МГц у RX 6900 XT; игровая частота RX 6750 XT составляет 2495 МГц (против 2424 МГц у RX 6700 XT); а RX 6650 XT — 2410 МГц по сравнению с 2359 МГц у RX 6600 XT. Все три видеокарты имеют скорость памяти 18 Гбит/с, что означает увеличение пропускной способности памяти на 12,5% для всех трех.

EVGA анонсировала модельный ряд видеокарт серии GeForce RTX …
EVGA анонсировала модельный ряд видеокарт серии GeForce RTX EVGA представляет шесть моделей RTX 3090 Ti — RTX 3090 Ti KINGPIN HYBRID, RTX 3090 Ti FTW3 HYDRO COPPER, …
Представлена 3D-карта ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger I…
Представлена 3D-карта ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger IКомпания ASRock пополнила ассортимент видеокарт моделью ASRock AMD Radeon RX 6400 Challenger ITX 4 GB, пе…
Intel продемонстрировала видеокарту Arc для настольных ПК…
Intel продемонстрировала видеокарту Arc для настольных ПКПосле сегодняшней презентации графического процессора Arc для мобильных устройств Intel также продемонстр…
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Ed…
Представлена 3D-карта ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA EdКомпания ASUS пополнила ассортимент видеокарт моделью GeForce RTX 3090 ROG Strix EVA Edition (ROG-STRIX-R…
Sapphire готовит топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT Toxic…
Sapphire готовит топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT ToxicSapphire готовится выпустить топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT Toxic. Ожидается версия с воздушным охл…
Представлена новая видеокарта Biostar Radeon RX 550…
Представлена новая видеокарта Biostar Radeon RX 550Компания Biostar пополнила ассортимент видеокарт начального уровня моделью Radeon RX 550 с кодовым наимен…
Sapphire готовится представить видеокарту Radeon RX 6950 XT …
Sapphire готовится представить видеокарту Radeon RX 6950 XT AMD готовится обновить свою серию видеокарт Radeon RX 6000 RDNA2 новой серией RX 6x50, в которой использу…
ASRock готовит топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT OC Formu…
ASRock готовит топовую видеокарту Radeon RX 6950 XT OC FormuASRock готовит как минимум пять новых видеокарт RDNA 2 Refresh, включая флагманскую Radeon RX 6950 XT OC …
Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB (ROG-STRIX-LC-RTX3080TI-O12G-GAMING)
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3050 GAMING OC 8G (GV-N3050GAMING OC-8GD). Тесты видеокарты
Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)Обзор и тест ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 8GB (ROG-STRIX-RTX3070TI-O8G-GAMING)
Обзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпусаОбзор Palit GeForce RTX 3060 Ti ColorPOP (NE6306T019P2-1041R). Видеокарта с изменяемым цветом корпуса
Обзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокартыОбзор GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G (GV-N307TVISION OC-8GD). Тесты видеокарты
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor