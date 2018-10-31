AMD выпустила новую графику для MacBook

Буквально недавно мы обсуждали, что ноутбуки компании Apple довольно плохо оборудованы дискретной графикой, так как далеко не все современные модели могут выдать достойный уровень производительности. Сегодня компания AMD официально заявила о новой мобильной графике Vega 16 и 20, которую создавали специально для ноутбуков яблочной компании. Нужно сказать, что это именно мобильная графика и она сильно отличается от дискретных мобильных вариантов, которые сейчас активно устанавливаются в те же игровые ноутбуки. Пока что тестов новой системы нет, так как новые модели с графическим процессором выйдут только в середине ноября. Тогда уже можно будет говорить о более высокой производительности после целой серии тестов. На текущий момент это все просто мечты.