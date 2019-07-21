AMD выпустила новую версию драйверов Radeon Adrenalin 2019 Edition

Ранее на этой неделе AMD выпустила драйвер Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.7.2, чтобы улучшить поддержку бета-тестов Gears 5. Новый драйвер также исправляет некоторые проблемы в обновлении Adrenalin, в котором добавлена ​​поддержка новых видеокарт AMD Radeon RX 5700.Также представлены программные инструменты Radeon, такие как Image Sharpening, Anti-Lag и FidelityFX, и обновлено управление питанием Radeon Chill.

Добавление поддержки бета-треков Gears 5 с усилиями AMD по обеспечению качественной производительности в новых играх. Adrenalin 19.7.2 в остальном довольно стандартный. Наиболее примечательным в выпуске является то, что у него есть несколько проблем с графикой RX 5700 в системах Windows 7.