AMD впервые за 5 лет обошла Nvidia

Впервые за последние 5 лет AMD удалось поставить больше графических процессоров, чем Nvidia. Об это говорят данные производителей.

Речь идет о росте примерно на 9,85% по сравнению с первым кварталом, тогда как поставки Nvidia остались на том же уровне (-0,04%). Поставки Intel GPU упали на 1,4%.

Доля AMD выросла на 17,2% по сравнению с 15,7% в первом квартале 2019, Intel - с 68,2% до 66,9%, а Nvidia - с 16,1% до 16%.

Очевидно, что семейство Nvidia GeForce RTX не стало успешным, а такие карты как RX 570/580 продаются по очень привлекательным ценам. Intel по-прежнему страдает от дефицита, хотя и намного ниже, чем в прошлом году.

Поставки настольных видеокарт сократились на 16,62% по сравнению с первыми тремя месяцами этого года.