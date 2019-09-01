AMD впервые за 5 лет обошла Nvidia

2019-09-01, Автор - Ramil; Продукт - AMD; [105]
Впервые за последние 5 лет AMD удалось поставить больше графических процессоров, чем Nvidia. Об это говорят данные производителей.

Речь идет о росте примерно на 9,85% по сравнению с первым кварталом, тогда как поставки Nvidia остались на том же уровне (-0,04%). Поставки Intel GPU упали на 1,4%.

Доля AMD выросла на 17,2% по сравнению с 15,7% в первом квартале 2019, Intel - с 68,2% до 66,9%, а Nvidia - с 16,1% до 16%.

Очевидно, что семейство Nvidia GeForce RTX не стало успешным, а такие карты как RX 570/580 продаются по очень привлекательным ценам. Intel по-прежнему страдает от дефицита, хотя и намного ниже, чем в прошлом году.

Поставки настольных видеокарт сократились на 16,62% по сравнению с первыми тремя месяцами этого года.


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