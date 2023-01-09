AMD заменит Radeon RX 7900 XTX после перегрева

Некоторое время назад мы писали новость о том, что видеокарты AMD Radeon RX 7900 XTX имеют свойство перегреваться — речь идёт именно о референсных решениях, которые сама компания и выпускает. Тогда, правда, новость носила ознакомительный характер, потому что заявлений от пользователей про перегрев было не так уж много, но вчера официальные представители компании заявили, что проблема действительно имеется, она довольно массовая и требует замены видеокарты на такую же модель без дефекта. Безусловно, производитель в официальных пресс-релизах заявляет, что на самом деле дефект обнаружен в очень небольшом проценте видеокарт, но мы понимаем, что из-за небольшого процента отзывную кампанию по замене видеокарт никто бы не запускал.

Соответственно, пользователи, которые купили видеокарту Radeon RX 7900 XTX и заметили перегрев, могут обратиться к официальным ритейлерам или в сертифицированные сервисные центры, чтобы заменить видеокарту на новую. Правда, что неудивительно, никто не гарантирует, что новая видеокарта не будет перегреваться так же, как и старая, ведь шанс получить дефектную карту всё равно есть. И, безусловно, интересно как действовать тем, кто купил видеокарту, например, в другой стране — будут ли принимать эту видеокарту локальные сервисные центры или всё же придётся почтой отправлять модель прямиком туда, где приобрёл? Пока что очень много вопросов и выглядит так, как будто Radeon RX 7900 XTX вполне можно назвать провальной.
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