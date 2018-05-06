AMD запрещает продажу ASRock Phantom Gaming в Европе

ASRock несколько недель назад в апреле выпустила графические карты AMD Radeon серии Phantom. Из того, что мы понимаем, некоторые карты доступны в азиатском регионе прямо сейчас, однако, все данные еще не известны. И, возможно, причина в том, что карты Phantom Gaming не будут продаваться в Европе.Так, как сейчас, в Европе, графические карты Phantom Gaming не могут быть проданы. По некоторым данным сообщается, что AMD, не позволяет ASRock продавать свои карты, в ЕС, и, возможно, даже в США.