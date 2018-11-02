AOC C32V1Q выглядит странно

Официально представлен новый монитор AOC C32V1Q, который вызвал массу вопросов в сети. Дело в том, что в названии новинки указана цифра 32, хотя на самом деле диагональ составляет 31,5 дюйма, плюс разрешение здесь всего 1920 на 1080 точек. То есть, это самый стандартный FullHD монитор на VA матрице с громадной диагональю представили для пользователей, которые, в теории, будут работать с ним на расстоянии меньше метра. Конечно, новинка оказалась далеко не лучшим решением, ведь с таким разрешением на диагонали выше 27 дюймов уже начинаются проблемы. Зато AOC C32V1Q стоит всего 230 долларов, что довольно дешево, если учитывать стандартные цены на такую же диагональ от других производителей. Зато дизайн корпуса здесь очень даже привлекательный, в этом плане производитель нас всегда радовал. Будем надеяться, что цена для России буде примерно такой же, как и для остальных регионов.