AOC U2790PQ выглядит довольно стильно

Официально представлен новый монитор AOC U2790PQ, который создан специально для профессионалов, которые работают в сфере дизайна и хотят получить больше качества или реалистичную картинку. Диагональ дисплея монитора, как вы уже догадались, достигает 27 дюймов при разрешении 3840 на 2160 точек. Картинка довольно очень даже качественная и позволяет вам получать максимально приближенный к реальности результат, что для фотографов или типографии крайне важно. Иногда искажение всего одного цвета портит общую картину рекламного баннера, не говоря уже о других параметрах, которые тоже важны. Теперь у пользователей будет возможность за вполне разумные деньги получить крутой продукт и наслаждаться его возможностями.