AOC U28G2AE новый монитор компании для игры в 4K

AOC представила новый игровой монитор U28G2AE с разрешением 4K. Панель монитора основана на IPS матрице. Время отклика составляет 1 мс. Модель имеет широкие углы обзора и частоту обновления 60 Гц. AOC U28G2AE охватывает до 119% sRGB и 89% цветовой гаммы Adobe RGB. 10-битная панель имеет коэффициент контрастности 1000: 1 и яркость 300 кд/м2.

U28G2AE поддерживает технологию FreeSync, что позволяет улучшить игровой процесс. Монитор оснащен большим количеством настроек для улучшения картинки. На задней панели мы обнаружим наличие порта HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 и разъема 3,5 мм аудиовыхода. Подставка позволяет регулировать угол наклона, реализована поддержка крепления VESA 100 на 100 мм. Стоимость и доступность монитора не объявлены.