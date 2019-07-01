AOC анонсировала монитор для профессиональных пользователей

Компания AOC представила монитор профессионального уровня U2790PQ с разрешением 4K. Новинка обладает 27-дюймовым экраном с разрешением 3840 на 2160 пикселей. Углы обзора по горизонтали и вертикали достигают 178 градусов. В мониторе реализована технология Low Blue Light снижает нагрузку на зрительный аппарат во время длительной работы. Устройство оборудовано многофункциональной подставкой, которая позволяет регулировать углы наклона и поворота дисплея. Предусмотрены я цифровые разъемы HDMI 2.0, HDMI 1.4 и DisplayPort 1.2. В продажу монитор поступит в июле по цене 380 долларов.