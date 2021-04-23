AOC представила игровую линейку периферии

Компания AOC выходит на рынок игровой периферии выпустив клавиатуры, коврики для мыши и игровые мыши. Игровая периферия обеспечивает быстрый и точный отклик в играх. Продукты имеют стильный дизайн и высокую производительность. Благодаря фирменному программному обеспечению AOC G-Tools пользователь может настроить подсветку и макросы. Более подробная информация о продуктах доступна на официальном сайте компании.

Клавиатура AGON AGK700 продается за 179 долларов, версия AOC GK500 оценена в 49,99 долларов. Мышь AGON AGM700 доступна за 39,99 долларов, а AOC GM500 продается за 24,99 долларов. Коврик для мыши AGON AMM700 стоит 29,99 долларов.