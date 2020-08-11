AOC представила изогнутый монитор CQ27G3S с кривизной 1000R

AOC представила первый изогнутый игровой монитор с кривизной 1000R. Это первый монитор AOC с кривизной 1000R. Монитор предлагает 27 дюймовую VA-панель с разрешением 2560 × 1440 пикселей. Время отклика составляет 1 мс, частота обновления 165 Гц при широких углах обзора 178 градусов.

Монитор имеет 8-битную панель которая откалибрована с завода. Дисплей покрывает до 120% цветовой гаммы sRGB и 91% DCI-P3. Новинка поддерживает технологию AMD FreeSync, а также другие функции улучшения качества изображения. Подставка монитора позволяет наклонять экран, поворачивать в стороны и регулировать высоту. На задней панели есть крепление VESA 100 на 100 мм, а также два порта HDMI 2.0, разъем DisplayPort и аудиовыход 3,5 мм.

Ожидается, что монитор AOC CQ273G3S появится на европейском рынке в 2021 году.