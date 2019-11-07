AOC выпустила монитор Q27T1 разработанный студией FA Porsche

Уникальной конструктивной особенностью AOC Q27T1 является асимметричная металлическая подставка. Монитор оснащен 27-дюймовой IPS-панелью. Разрешение Q27T1 QHD 2560 × 1440 в сочетании с антибликовым покрытием обеспечивает четкое изображение.

Порты ввода/вывода на AOC Q27T1 скрыты под крышкой сзади, оставляя небольшое отверстие для прохода кабелей. Нижняя рамка имеет глянцевый блеск с матовой отделкой, изогнутой спиной, которая подчеркивает чистую эстетику.

Дизайн подставки обеспечивает сложный структурный внешний вид, прочно удерживает монитор на месте и имеет несколько современный вид скульптурного стиля. Монитор AOC Q27T1 будет доступен в ноябре.