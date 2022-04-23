AORUS представила свой флагманский ноутбук 17X YE

AORUS представила свой флагманский ноутбук 17X YE. Доступность и стоимость модели производитель не раскрывает.

AORUS 17X YE оснащен процессором Intel Core i9-12900HX. Процессор имеет 16 ядер и 24 потока, 30 МБ кэш-памяти L3 и имеет базовую тактовую частоту 2,3 ГГц. Максимальная тактовая частота в турборежиме составляет 5,0 ГГц для P-ядер и 3,6 ГГц для E-ядер. В дополнение к ЦП память включает два слота DDR5, которые могут вмещать до 64 ГБ емкости со скоростью до 4800 Мбит/с. Вся система основана на мобильном чипсете HM670.

Ноутбук получит графический процессор NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 16 ГБ. Другие характеристики включают два слота M.2 (совместимые с PCIe Gen4 NVME). Модель будет иметь 17,3-дюймовый IPS-дисплей с тонкой рамкой и разрешением FHD с антибликовым покрытием. Частота обновления составляет 360 Гц. Порты ввода/вывода включают: порты USB, Thunderbolt 4, комбинированный аудиоразъем и два выхода для дисплея, включая HDMI 2.1 и MiniDP 1.4.