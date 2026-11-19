Ноутбук Tecno Megabook T15 360 Pro оценили в 118 тысяч рублей

Компания Tecno пополнила ассортимент ноутбуков моделью Megabook T15 360 Pro, которая может похвастаться раскрывающимся на 360 градусов дисплеем. Новинка характеризуется 15,6-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 2,5K, кадровой частотой 120 Гц, максимальной яркостью 320 нит, распознаванием до 10 одновременных касаний и поддержкой стилуса MPP 2.0 с распознаванием 4096 уровней нажатия и наклона, чипом Intel Core Ultra со встроенной графикой и нейроускорителем с суммарной производительностью в задачах ИИ 30 TOPS, ОЗУ стандарта LPDDR5X, двумя слотами M.2 для твердотельного накопителя, батареей ёмкостью 70 Втч, набором интерфейсов, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, стереодинамиками с поддержкой DTS:X Ultra, клавиатурой с подсветкой и дактилоскопическим сенсором в кнопке питания. Цена на ноутбук стартует от 118 тысяч рублей.