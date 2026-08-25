Windows 11 сбоит из-за RGB-подсветки

Некоторое время назад появилась информация о проблеме в Windows 11, из-за которой после одного из обновлений ОС пользователи сталкивались с принудительными сбоями, зависаниями, ошибками и даже неожиданными перезагрузками компьютеров. Microsoft начала расследование и теперь сообщила о вероятной причине неисправности. Согласно обновлённой информации компании, проблемы возникают из-за взаимодействия некоторых игр с периферийными устройствами и внутренними компонентами компьютера, оснащёнными RGB-подсветкой. Как выяснила Microsoft, определённые RGB-устройства могут устанавливать драйверы или программные компоненты с именами, похожими на inpoutx64. Если такой драйвер присутствует в системе, запуск некоторых игр способен привести к сбою Windows 11. При этом проблема может затрагивать как внешнюю периферию с RGB-подсветкой, так и внутренние компоненты компьютера с аналогичной функциональностью.

Пока Microsoft не подготовила полноценное исправление. В качестве временного решения компания рекомендует принудительно отключить драйвер inpoutx64 через реестр Windows. Подробная инструкция была добавлена в обновление первоначальной публикации Microsoft, посвящённой этой проблеме. При этом отключение драйвера может вызвать новые неисправности. Microsoft предупреждает, что после этого RGB-подсветка некоторых устройств или компонентов может перестать работать, а программное обеспечение для её управления может столкнуться с ошибками.
MacBook Ultra получит процессор текущего поколения…
Компания Apple может представить первое за несколько лет масштабное обновление линейки MacBook уже в четв…
Представлен 16-дюймовый ноутбук Acer Aspire X 16 AI …
Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Aspire X 16 AI, которая базируется на новых процесс…
Представлен ноутбук Gigabyte Eagle GL6J на Ryzen 5 7533HS…
Компания Gigabyte объявила о выпуске ноутбука Eagle GL6J, который базируется на 6-ядерном 12-ядерном проц…
Новый XPS 13 не сможет конкурировать с MacBook Neo…
Способ управления памятью в macOS существенно отличается от Windows — именно поэтому MacBook Neo c 8 ГБ у…
Представлен ноутбук MSI Prestige N16 Flip AI+ наNVIDIA RTX S…
Компания MSI пополнила ассортимент ноутбуков моделью Prestige N16 Flip AI+, которая основана на новой пла…
Представлен ноутбук COLORFUL Rimbook L1 Plus на Ryzen 7 7735…
Компания COLORFUL пополнила ассортимент ноутбуков моделью Rimbook L1 Plus, которая базируется на 8-ядерно…
Alienware представила сразу три геймерских ноутбука…
Dell представила в сразу три новых игровых ноутбука Alienware, расширив линейку премиальных устройств для…
Представлен ноутбук Acer Swift Spin 14 AI…
Компания Acer объявила о выпуске ноутбука Swift Spin 14 AI, который основан на чипах Intel Core Ultra Ser…
Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7Обзор и тесты ThundeRobot Mix. Игровой мини-ПК с RTX 4060 и Intel Core i7
Обзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбукОбзор и тесты GIGABYTE GAMING A18. Доступный 18-дюймовый игровой ноутбук
Обзор нового игрового ноутбука CHUWI GTBook X с видеокартойRTX 3050, процессором Intel Core 7 230H и экраном 144 ГцОбзор нового игрового ноутбука CHUWI GTBook X с видеокартойRTX 3050, процессором Intel Core 7 230H и экраном 144 Гц
Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026Обзор и тесты iRU Tactio 15PHC. Выбираем ноутбук для работы и учебы в 2026
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor