Windows 11 сбоит из-за RGB-подсветки

Некоторое время назад появилась информация о проблеме в Windows 11, из-за которой после одного из обновлений ОС пользователи сталкивались с принудительными сбоями, зависаниями, ошибками и даже неожиданными перезагрузками компьютеров. Microsoft начала расследование и теперь сообщила о вероятной причине неисправности. Согласно обновлённой информации компании, проблемы возникают из-за взаимодействия некоторых игр с периферийными устройствами и внутренними компонентами компьютера, оснащёнными RGB-подсветкой. Как выяснила Microsoft, определённые RGB-устройства могут устанавливать драйверы или программные компоненты с именами, похожими на inpoutx64. Если такой драйвер присутствует в системе, запуск некоторых игр способен привести к сбою Windows 11. При этом проблема может затрагивать как внешнюю периферию с RGB-подсветкой, так и внутренние компоненты компьютера с аналогичной функциональностью.

Пока Microsoft не подготовила полноценное исправление. В качестве временного решения компания рекомендует принудительно отключить драйвер inpoutx64 через реестр Windows. Подробная инструкция была добавлена в обновление первоначальной публикации Microsoft, посвящённой этой проблеме. При этом отключение драйвера может вызвать новые неисправности. Microsoft предупреждает, что после этого RGB-подсветка некоторых устройств или компонентов может перестать работать, а программное обеспечение для её управления может столкнуться с ошибками.