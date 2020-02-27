APU AMD Ryzen 7 4700U оказался быстрее дискретной 3D-карты NVIDIA MX250

В сети появились результаты тестирования одного из предназначенных для ноутбуков гибридных процессоров Ryzen 4000, которые пока еще не появились в продаже. Речь идет о GPU, встроенной в Ryzen 7 4700U, которую сравнили с дискретной видеокартой NVIDIA MX250. Итак, в бенчмарке 3DMark 11 ядро Vega в составе Ryzen 7 4700U набрало 5720 баллов, а GPU MX250 (вариант с TDP 25 Вт) получил всего 4650 баллов. Стало быть, гибридный процессор оказался быстрее примерно на 22%. Впрочем, для полноты картины стоит дождаться реальных игровых тестов, учитывающих модель ноутбука, его систему охлаждения, настройку BIOS и прочие параметры.