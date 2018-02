ARCHOS Hello один из лучших помощников по дому

Разработанный ARCHOS командами в Париже, ARCHOS Hello имеет экран высокой четкости, высокоточный динамик, и полную связь. Он имеет четырехъядерный процессор и установленный на него 7-дюймовым HD экран или модель с 8,4-дюймовым экраном FHD, он работает на Google Android Oreo во многих сферах у вас дома: голосовые запросы, управление объектами и сервисами, видеозвонки и т. Д.ARCHOS Hello имеет гладкий дизайн в решительно современном стиле, чтобы вписаться во все дома и адаптироваться ко всем запросам. ARCHOS Hello можно использовать в портретном или альбомном режиме.

Он оснащен новейшими аппаратными технологиями: четырехъядерный процессор с поддержкой 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, сенсорный экран HD или FHD IPS, высокоточный динамик, 4 многодиапазонных микрофона с большим диапазоном, 5 мегапиксельная камера, WiFi и Bluetooth, аккумулятор емкостью 4000 мАч для комфортной автономной работы.ARCHOS Hello идеально подходит для приема и совершения видеозвонков с Google Duo, для отправки сообщений, для прослушивания и ответа на запросы: новости, прогнозы погоды, условия трафика, консультационные приложения и услуги. Совместимость с приложениями и сервисами, такими как Google Music, Spotify, YouTube и т. Д., ARCHOS Hello транслирует все виды информации, музыкальные треки, фотографии и видео.

ARCHOS Hello также управляет всеми связанными объектами в доме: светом, радио, камерами наблюдения и другими. Он также может использовать голосовой контроль PicoWAN smartplug.ARCHOS Hello будет доступен летом 2018 года, за 129.99 € вкл. НДС (7 дюймов) и 179.99 € (8,4 дюйма).