Симметричная беспроводная мышка. Обзор Rapoo 1620

Мы уже рассматривали несколько клавиатур для организации рабочего места дома или в офисе. Сегодня в центре внимания будет мышка Rapoo 1620, выполненная в эргономичном корпусе и ориентированная на длительное выполнение рутинной работы за ПК. Использует она беспроводное соединение на радиочастоте.

Rapoo 1620

Комплектация

Упакована в компактную коробку из картона светло-синего цвета. Комплект включает АА-батарейку, адаптер подключения, руководство пользователя.

Rapoo 1620

Внешний вид

Мышка компактная, выполнена в корпусе симметричной формы. В основе пластик черного цвета, преимущественно с матовым покрытием.

Rapoo 1620

Форма учитывает изгиб ладони, боковые части заужены под удобный хват. В боковинах нет прорезиненных вставок, вместо них не самый практичный глянец.

Rapoo 1620

Основные клавиши в спинку переходят без разделения на отдельные элементы конструкты. На самой спинке выгравирован логотип бренда.

Rapoo 1620

Между клавишами прорезиненное колесико прокрутки. На нем текстурные насечки, упрощающие прокрутку.

Rapoo 1620

На основании отсек для установки батарейки и хранения адаптера подключения, четыре круглые ножки скольжения, тумблер питания и окошко сенсора.

Rapoo 1620

Тесты

Для подключения Rapoo 1620 использует радиочастоту и соединение через комплектный USB-ресивер. Соединяется и определяется сразу после подключения. Поддерживает различные операционные системы. Отдельная настройка перед эксплуатацией не требует, стабильная связь на большом расстоянии.

Rapoo 1620

В основных клавишах используются переключатели Kailh. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Дополнительных клавиш на манипуляторе нет. Основные расположены удобно, длительная работа с ней не вызывала дискомфорта и повышенной утомляемости. Установлен сенсор с фиксированным уровнем чувствительности на отметке 1000 DPI.

Rapoo 1620

Батарейка упростит в дальнейшем замену можно будет провести просто. При этом за счет низкого энергопотребления хватает ее на очень долгое время.

Итоги

Rapoo 1620 – беспроводная мышка, выполненная в корпусе симметричной формы. Точный сенсор, легкий вес, простая замена источника питания, колесико с антискользящим покрытием.
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