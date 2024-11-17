Симметричная беспроводная мышка. Обзор Rapoo 1620…

Мы уже рассматривали несколько клавиатур для организации рабочего места дома или в офисе. Сегодня в центре внимания будет мышка Rapoo 1620, выполненная в эргономичном корпусе и ориентированная на длительное выполнение рутинной работы за ПК. Использует она беспроводное соединение на радиочастоте.

Комплектация

Упакована в компактную коробку из картона светло-синего цвета. Комплект включает АА-батарейку, адаптер подключения, руководство пользователя.

Внешний вид

Мышка компактная, выполнена в корпусе симметричной формы. В основе пластик черного цвета, преимущественно с матовым покрытием.

Форма учитывает изгиб ладони, боковые части заужены под удобный хват. В боковинах нет прорезиненных вставок, вместо них не самый практичный глянец.

Основные клавиши в спинку переходят без разделения на отдельные элементы конструкты. На самой спинке выгравирован логотип бренда.

Между клавишами прорезиненное колесико прокрутки. На нем текстурные насечки, упрощающие прокрутку.

На основании отсек для установки батарейки и хранения адаптера подключения, четыре круглые ножки скольжения, тумблер питания и окошко сенсора.

Тесты

Для подключения Rapoo 1620 использует радиочастоту и соединение через комплектный USB-ресивер. Соединяется и определяется сразу после подключения. Поддерживает различные операционные системы. Отдельная настройка перед эксплуатацией не требует, стабильная связь на большом расстоянии.

В основных клавишах используются переключатели Kailh. Нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Дополнительных клавиш на манипуляторе нет. Основные расположены удобно, длительная работа с ней не вызывала дискомфорта и повышенной утомляемости. Установлен сенсор с фиксированным уровнем чувствительности на отметке 1000 DPI.

Итоги

Батарейка упростит в дальнейшем замену можно будет провести просто. При этом за счет низкого энергопотребления хватает ее на очень долгое время.Rapoo 1620 – беспроводная мышка, выполненная в корпусе симметричной формы. Точный сенсор, легкий вес, простая замена источника питания, колесико с антискользящим покрытием.