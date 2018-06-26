ASRock Phantom Gaming готова к продаже

Некоторое время назад появилась информация о том, что компания ASRock, которую мы все знаем по материнским платам, готовится выпускать свои первые видеокарты в свет. Теперь вот появились официальные характеристики и изображения новой карты ASRock Phantom Gaming, которую будут продавать уже 1 июля. Это достаточно неплохой вариант Пока что говорить о полном перечне видеокарт данного производителя еще рано, ведь компания лишь планирует выход в свет, но уже сейчас есть картинки RX570. То есть, AMD смогла получить нового партнера раньше остальных. Новая карта может похвастаться довольно интересной системой охлаждения и привлекательным дизайном кожуха, остальные параметры остаются на прежнем уровне и в этом плане производитель удивить нас не сможет. Но, чем больше игроков на рынке, тем лучше покупателю.