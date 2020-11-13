ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi с тремя разъемами питания

Поставщики секретной информации некоторое время назад сообщали о том, что у новых видеокарт компании AMD достаточно высокое потребление энергии, особенно если учитывать, что у некоторых разогнанных моделей может быть даже три порта подключения питания. Теперь в сети появились изображения ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi, на которых тоже видно, что на питание отведено сразу три порта, а не два, как у всех современных видеокарт. Вероятно, это указывает нам на то, что производитель делает упор на мощность, но при этом потребление энергии у видеокарты действительно выросло и теперь пользователь будет играть с необходимостью заменить блок питания на что-то более мощное. С другой стороны, это может казаться только конкретно этой модели видеокарты.